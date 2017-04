Door: redactie

17/04/17 - 19u38 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Zware spits of niet: dit moet je niét doen op de Ring rond Antwerpen. Iemand heeft daar met zijn dashcam deze wegpiraat gefilmd. Eerst haalt hij rechts in over de pechstrook, dan gaat hij zigzaggen. Als de politie hem vindt, riskeer hij een forse boete.