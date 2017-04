Opgelet: meteen slecht weer tijdens spits na paasvakantie

Door: redactie

17/04/17 - 19u35 Bron: vtmnieuws.be

© Thinkstock.

De paasvakantie is morgen officieel voorbij. Dat betekent dat de kinderen weer naar school moeten en ook het pendelen naar het werk kan weer beginnen. De eerste schooldag na de vakantie is het ook meteen slecht weer.

De aprilse grillen beginnen morgenochtend. "We krijgen pittige buien over het hele land", zegt VTM Nieuws weervrouw Jill Peeters.



Er is kans op regen, korrelhagel en zelfs natte sneeuw. Als je vertrekt naar je werk of school moet je zeker goed opletten op de baan. Neerslag tijdens de ochtendspits is geen goed scenario en al zeker niet de eerste dag na een vakantie.



Naast de gladde wegen moet je ook even opletten wanneer de zon erdoor komt. Dan is er kans op reflectie en dat verblindt de ogen.