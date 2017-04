Kust is tevreden over de paasvakantie

Door: redactie

De toeristische sector aan de kust is tevreden over de afgelopen paasvakantie. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer zondag na een rondvraag. 1,2 miljoen dagtoeristen zakten af naar de kust.

De toeristische sector noteerde gedurende de volledige paasvakantie een gezellige drukte, met topdagen in de weekends. Het verlengde weekend van Pasen viel op het einde van de paasvakantie, wat meteen zorgde voor een extra vakantiedag.



Daarmee start de kust het toeristisch seizoen meteen goed, met vooral sterke weekends en een topdag op 9 april, toen de temperatuur boven 20 graden uitkwam. "De paasvakantie en het paasweekend zijn voor veel Belgen de eerste jaarlijkse afspraak met de zee en de kust. Traditioneel brengen ook veel Franstalige Belgen de paasvakantie door aan de kust. Vooral voor families met kinderen is de paasvakantie een topper", aldus de voorzitter van Westtoer, Franky De Block.



Ongeveer 1,2 miljoen dagtoeristen hebben tijdens de paasvakantie de kust bezocht. Tijdens het verlengde paasweekend waren er ongeveer 275.000 dagtoeristen aan zee, met ruim 100.000 dagtoeristen op Pasen.



In de paasvakantie noteerden de hotels vooral tijdens de weekends een gemiddelde bezetting van 80 tot 85 procent. Vooral het verlengde paasweekend was een voltreffer, met een sterke bezetting van 90 procent of meer.