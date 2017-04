Minuut stilte tijdens Sint-Veroonmars voor slachtoffer Stockholm

Door: Bart Kerckhoven

17/04/17 - 12u21

Tijdens de Sint-Veroonmars in Lembeek is vanochtend stilgestaan bij het overlijden van Maïlys D. De 31-jarige vrouw kwam op 7 april om het leven bij de terreuraanslag in het Zweedse Stockholm en woonde met haar vriend en zoontje in de Halse deelgemeente.



De Lembeekse paassoldaten werden toegesproken door burgemeester Dirk Pieters (CD&V) net voor de uitreiking van de medailles aan de soldaten. "We zijn door verslagenheid en droefheid overmand nu een inwoner van onze stad uit de Lembeekse gemeenschap het slachtoffer werd van de terreuraanslag in Stockholm", sprak Pieters.



"Laten we nu één minuut stilte houden om haar te eren en te delen in het immense verdriet van haar naaste familie en vrienden."