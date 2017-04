"Morgen echte test voor Gentse circulatieplan"

Door: redactie

17/04/17 - 09u13 Bron: Belga

© Stad Gent.

Na twee weken verkennen tijdens de paasvakantie, wordt het morgen allicht drukker in Gent wanneer scholen terug openen en meer mensen terug aan de slag gaan. De stad startte ondertussen een nieuwe informatieronde over het nieuwe circulatieplan.

Sinds 3 april is Gent onderverdeeld in zes sectoren, rond een centraal uitgebreid voetgangersgebied. Doorgaand verkeer wordt over de binnenring (R40) gestuurd. De afgelopen twee weken werden al kleine bijsturingen gedaan op plaatsen waar zich problemen voordeden, zoals het bijregelen lichten of het aanpassen van bewijzering. Grote problemen bleven vooralsnog uit, maar het was toen paasvakantie, morgen wordt het allicht een pak drukker in de Arteveldestad.



In een 1-minuutfilmpje lanceerde de stad recent tien tips rond het nieuwe circulatieplan. Er wordt onder meer gewezen op de nieuwe lichten aan de Dampoort en het voorsorteren op de rotonde, want dat zorgde de afgelopen twee weken voor extra files. Maar ook de randparkings, de knippen (waar doorgaand verkeer verboden is) en de voetgangersstraten (waar fietsen verboden is) worden nog eens in de verf gezet.



"Alle straten, pleinen, handelszaken en ondergrondse parkings zijn vlot bereikbaar", benadrukt de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Met de uitbreiding van het aantal park-and-rideplaatsen aan de rand van de stad is er zelfs heel wat extra parkeerplaats voor wie in Gent moet zijn." Voor wie twijfelt over zijn route, lanceerde de stad Gent een routeplanner.



Vanaf dinsdag tot en met zaterdag 22 april staan er tijdens de spitsuren stewards op een aantal belangrijke invalswegen, kruispunten en knippen. "Zij helpen mensen op weg, bieden hulp waar mogelijk en delen ook circulatieplannetjes uit", zegt Watteeuw. In het Administratief Centrum Zuid (Woodrow Wilsonplein) staat een grote informatiestand. Tot en met zaterdag wordt die in de voormiddag ook bemand.