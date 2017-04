Verhuiswagen opengereten na botsing tegen lage brug

Jimmy De Schrijver

17/04/17 - 04u51

© Jimmy De Schrijver.

HASSELT In de Hefveldstraat in Hasselt is de bestuurder van een gehuurde verhuiswagen gisterennamiddag met de bovenkant van zijn lichte vrachtauto tegen de onderkant van de spoorwegbrug gereden. Door de klap werd laadbak volledig opengereten. De bestuurder kwam er met de schrik van af. Hij had een waarschuwingsbord in het begin van de straat genegeerd.