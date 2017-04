Eén persoon kritiek na kop-staartbotsing op E313

Jimmy De Schrijver

17/04/17 - 04u13

© Jimmy De Schrijver.

LUMMEN Op de E313 ter hoogte van afrit 26bis Industrie Zolder Lummen in de richting van Antwerpen zijn vannacht rond 1 uur twee personenwagens in een kop-staartbotsing terechtgekomen. In de aangereden Opel zat een Duitse familie van Indiase afkomst. Eén inzittende moest ter plekke gereanimeerd worden en werd daarna in kritieke toestand naar het Jessa Ziekenhuis overgebracht. Ook de bestuurder van de BMW die achter op de Duitse wagen werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.