Gewapende overval op bakkerij in Mol

KVE

16/04/17 - 17u44 Bron: Belga

Deze ochtend heeft een man uit Dessel een bakker in Ginderbuiten (Mol) overvallen. Met een handvuurwapen in de hand eiste hij in de zaak cash geld, waarop hij te voet op de vlucht sloeg. Hij werd later aangetroffen en opgepakt.