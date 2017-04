Melk en hazelnootpasta van Ekoland uit handel: mogelijk stukjes glas in producten

KVDS

16/04/17 - 11u25 Bron: Belga

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) haalt potten melk en hazelnootpasta van het merk Ekoland uit de handel. In de producten kunnen mogelijk stukjes glas zitten.

Het FAVV werd via het Europese alarmsysteem Rapid Alert System for Food and Feed op de hoogte gesteld van de mogelijke aanwezigheid van stukjes glas in potten melk en hazelnootpasta. De betrokken producten werden verkocht in verschillende verkooppunten in België en werden al uit de handel gehaald.



Consumenten die deze melk en hazelnootpasta in hun bezit hebben, worden verzocht ze niet meer te consumeren en terug te brengen naar het punt van aankoop, waar zij worden terugbetaald, aldus het FAVV.