7,5 uur na dodelijk ongeval is E17 richting Antwerpen opnieuw vrij in Kalken

De E17 richting Antwerpen is 7,5 uur na het dodelijk verkeersongeval ter hoogte van het benzinestation in Kalken opnieuw vrijgemaakt. Vanochtend omstreeks 5.45 uur raakten minstens drie wagens en een motorrijder betrokken in een zwaar ongeval. De motorrijder is omgekomen. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket.