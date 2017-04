Chauffeur verliest controle: auto over de kop op E17

Door: Ronny De Coster

16/04/17 - 08u47 Bron: Eigen berichtgeving

© Ronny De Coster.

Op de autosnelweg E17 in Kruishoutem is vanmorgen rond zeven uur een auto over de kop gegaan. De wagen reed in de richting Gent toen de chauffeur door een onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor.



Hij reed tegen de middenberm aan, waarna de auto op zijn dak belandde op de linkerrijstrook. Een team van de brandweerpost Kruishoutem snelde ter plaatse om de chauffeur te bevrijden. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.