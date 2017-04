De Wever over rellen rond N-VA: "Much ado about nothing. Ik heb een zwak voor pittige tantes"

kv

N-VA-kopstukken als Theo Francken, Zuhal Demir en Liesbeth Homans deinzen er niet voor terug om tegen wat schenen te schoppen, of het nu die van Artsen Zonder Grenzen, Unia of coalitiepartner CD&V zijn. In een interview in De Zondag geeft N-VA-voorzitter Bart De Wever vandaag zijn mening over de kritiek die zijn partij uit én over zich heen krijgt.

Vlaams minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans noemt Unia, het voormalige Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, een "centrum voor klagende allochtonen". Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken raadde hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen vorige maand aan om weg te blijven uit de Middellandse Zee omdat hun reddingsacties "indirect alleen maar meer doden" veroorzaken. En Zuhal Demir stond de voorbije week in het oog van de storm omdat ze beweert dat de CD&V moslims ziet als kiesvee. Lees ook Incident-Demir nog niet afgesloten voor CD&V: "Geen excuses gekregen"

"Ik zie vooral dat men met een Hubble-telescoop kijkt naar alles wat wij zeggen. Het minste is goed voor een rel." Bart De Wever De Wever relativeert in De Zondag de rellen die de uitspraken van zijn partijleden veroorzaken: "Over wat gaan al die rellen? Vaak over de betekenis van één woord of cijfer. Ik noem dat: much ado about nothing," aldus de N-VA-voorzitter. "Ik zie vooral dat men met een Hubble-telescoop kijkt naar alles wat wij zeggen. Het minste is goed voor een rel."



De Antwerpse burgemeester sluit zich aan bij de bewering van Demir over het CD&V-kiesvee en begrijpt overigens niet waar al dat drama precies over gaat. "Mieke Van Hecke zegt zélf dat CD&V de logische partij is voor moslims. Wat Zuhal in dat interview in De Zondag zegt, lijkt mij feitelijk juist. Je zou er zelfs nog voorbeelden aan kunnen toevoegen. Dat is trouwens niet oneerbaar, hè, een bepaalde bevolkingsgroep proberen te binden. Een partij mag die keuze maken. Maar waarom dan hysterisch reageren als een andere partij daarop wijst?"



Dat Homans en Demir pittige tantes zijn, ontkent hij niet, "maar ik heb een zwak voor pittige tantes," aldus De Wever, die overigens toegeeft dat de tweet van Francken over Artsen Zonder Grenzen te kort door de bocht was, los van het feit of de bewering correct was: "Je kan in 140 tekens geen punt maken."