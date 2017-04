Hangt deze kapstok in toilethokje? Maak je dan snel uit de voeten

kv

16/04/17 - 04u27 Bron: The Independent

© thinkstock/ amazon.

In nagenoeg elk hokje van een openbaar toilet hangt een kapstokje. Maar de Amerikaanse politie waarschuwt nu voor een bepaald type kleerhanger dat toch niet zo pluis is.

Deze verdachte kapstokjes worden aangetroffen in openbare toiletten, hotels en kleedkamers en bevatten een verborgen cameraatje dat perverten kunnen gebruiken om mensen te bespioneren.



Als je een dergelijk kapstokje ziet, raadt de Amerikaanse politie je aan om meteen aangifte te doen. Vorig jaar trof de politie in Florida de cameraatjes aan in openbare toiletten.



In de cameraatjes kan een MicroSD-kaart geplaatst worden en de batterij gaat zo'n twee uur mee. Alle opgenomen beelden kunnen achteraf makkelijk overgezet worden op de computer.



De spionagegadgets zijn te koop op het internet, ook bij Belgische webshops, voor een bedrag vanaf amper 23,95 euro. Op websites worden ze aangeprezen als het ideale spionagemiddel voor in huis en kantoor, maar in principe kunnen ze eender waar ingezet worden.