15/04/17 - 20u46 Bron: vtmnieuws.be

In het provinciedomein van Kessel-Lo is nu al Pasen gevierd, een dag te vroeg. VTM had het domein omgevormd tot een echt paasdorp. 5.000 mensen gingen er op zoek naar het 'Gouden Paasei'.