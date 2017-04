Twee brandweerwagens vastgereden op veld

Wouter Spillebeen

15/04/17 - 21u42 Bron: eigen berichtgeving

video Tijdens bluswerken in de Jos Van Den Bogaertstraat in Assenede heeft de brandweer twee bluswagens vastgereden op een weide.

Omgeploegd

Het veld is onlangs volledig omgeploegd ter voorbereiding van een bouwproject en de grond is nog steeds zacht. "We reden de eerste wagen erop en we kregen het teken dat de grond stevig genoeg was", klinkt het bij de brandweer.



"Dus reden we de tweede wagen erop. Tijdens het blussen werd de grond onder de wielen nat en zakten we weg. We groeven ons in toen we wilden wegrijden."