Teruggevonden lichaam in Maas is dat van vermiste Valentin Vermeesch (18)

17/04/17 - 12u00 Bron: Belga

Valentin Vermeesch verdween eind maart. © rv.

Het lichaam dat vrijdagavond is teruggevonden in de Maas nabij Hoei is dat van de 18-jarige Valentin Vermeesch die sinds 27 maart spoorloos was. Dat bevestigde het parket van Luik vandaag.