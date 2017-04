Verwarde man belandt met BMW in de Dender

Door: Tom Vierendeels

15/04/17

Aalst Een man is vanochtend rond 7 uur met zijn BMW in de Dender in Aalst gereden, ter hoogte van de Pierre Corneliskaai. De bestuurder kon zelf uit zijn wagen kruipen en raakte niet ernstig gewond.

Bij aankomst van de hulpdiensten was het voertuig al helemaal tot aan de overkant gedreven. De bestuurder was op dat moment al op eigen kracht uit zijn auto geraakt. De brandweer hielp hem op het droge. Hij werd naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst gebracht.



De niet ernstig gewonde man gaf een verwarde indruk en sprak ter plaatse over "een nog andere inzittende". Duikers van de brandweer begonnen meteen een zoektocht in het koude water.



De brandweer uit Aalst kreeg snel bijstand uit Lede, Ninove, Denderleeuw, Wichelen en Geraardsbergen. Uiteindelijk liet de chauffeur in het ziekenhuis weten dat hij alleen in de wagen zat, waardoor de zoektocht gestaakt werd.