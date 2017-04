300-tal Koerden betogen in Brussel tegen regime en referendum van Erdogan

Door: redactie

15/04/17 - 17u55 Bron: Belga

President Recep Tayyip Erdogan © afp.

Een 300-tal Koerden heeft zaterdagnamiddag in Brussel een betoging gehouden tegen het regime van de Turkse president Erdogan en tegen het referendum dat zondag in Turkije plaatsvindt. De betogers uitten hun steun aan tweehonderd Koerdische politieke gevangenen die in hun Turkse gevangenissen aan een hongerstaking bezig zijn.

"Op dit moment voeren 200 Koerdische politieke gevangenen in 21 Turkse gevangenissen een hongerstaking die al meer dan 2 maanden duurt", zegt Orhan Kilic, woordvoerder van NavBel, de raad van de Koerdische gemeenschappen in België.



"Ze zijn die hongerstaking begonnen omdat hun meest essentiële rechten niet gerespecteerd worden. Zo kunnen zieke gevangenen niet of amper een dokter consulteren, wordt de bezoektijd steeds ingekort en onderbroken en mogen ze niet met de buitenwereld bellen. Het is duidelijk dat de directie het contact van de gevangenen met de buitenwereld wil beperken en zelfs vermijden." Lees ook Erdogan: "Als ik win, dan is de weg voor herinvoering doodstraf vrij"

