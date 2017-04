Renault Alpine vat vuur op terugweg van garage

Door: Hans Verbeke

15/04/17

© Hans Verbeke.

Zwevezele (Wingene) Een oldtimer is deze namiddag helemaal uitgebrand langs de N50 in het West-Vlaamse Zwevezele (Wingene). De eigenaar van de Renault Alpine was op de terugweg van de garage in Meulebeke, waar zijn voertuig binnen was voor een groot onderhoud.