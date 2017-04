"Bevolking duidelijk maken dat systeem verkeerd zit": Anonymous houdt actie in Ieper

CMW

15/04/17 - 16u27

© Eric Flamand.

video

In het centrum van Ieper hield protestbeweging en hackerscollectie Anonymus deze namiddag de actie 'Op-Awakings'. De manifestanten willen op een vreedzame manier de mensen wakker schudden tegen de excessen van het kapitalisme en tegen oorlog.

Een dertigtal manifestanten verzamelden rond 14 uur aan het station van Ieper en trokken een uurtje later onder begeleiding van de politie naar het centrum van de stad.



"Met deze actie willen de we bevolking duidelijk maken dat het systeem verkeerd zit", aldus organisator Tom Manhaeghe. "Voor ons is het duidelijk dat overal de verkeerde personen aan de macht zijn en er corruptie heerst. Er zijn ondertussen heel wat mensen die in armoede leven. Ook is op veel plaatsen in de wereld oorlog."



De manifestanten kozen met opzet voor Ieper om actie te voeren. "Ieper is immers de Vredesstad", klinkt het. Op het einde van de manifestatie werd nog een minuut stilte en een toespraak gehouden.