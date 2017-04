Door: redactie

De verkoop van bedrijfswagens breekt dit jaar alle records. "In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 50.000 nieuwe voertuigen ingeschreven op naam van een bedrijf of leasingmaatschappij. Dat zijn er 5.000 meer dan in het recordjaar 2011", zegt Joost Kaesemans van automobielfederatie Febiac in het Nieuwsblad.