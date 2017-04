Ondanks taksen en files: elke dag 830 nieuwe bedrijfswagens

Door: redactie

15/04/17 - 13u23 Bron: Het Nieuwsblad

© Archieffoto ANP.

Ondanks de inspanningen die de overheid al geleverd heeft, blijven bedrijfswagens bijzonder populair. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er op Belgische wegen 55.000 bijgekomen, schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Dat blijkt uit cijfers van autofederaties Renta en Febiac. Het gaat om een stijging met tien procent in vergelijking met vorig jaar. Elke dag worden er ruim 830 nieuwe bedrijfswagens ingeschreven. Maar ook het aantal nieuw ingeschreven gewone auto's steeg spectaculair. Dat waren er in de eerste drie maanden van 2017 164.709.



Ondanks de hogere fietsvergoedingen, deelauto's, nieuwe bussen en trams en een volledige aftrek van de elektrische fiets blijft de Belg dus massaal voor de auto kiezen. En dat terwijl 2016 het jaar met de langste files ooit was.