Brandweer redt flatbewoner met CO-intoxicatie

Hans Verbeke

15/04/17 - 12u54 Bron: Eigen berichtgeving

kortrijk Een man uit Kortrijk die het slachtoffer was geworden van een CO-intoxicatie is deze voormiddag gered door de brandweer. Dat gebeurde op de vierde verdieping van een flatgebouw langs de Sint-Jorisstraat, in het hart van de stad.