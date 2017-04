"Leuvens financieel overschot het gevolg van niet uitvoeren investeringen"

Bewerkt door: jv

15/04/17 - 12u21 Bron: Belga

© belga.

Dat Leuven haar jaarrekening 2016 kon afsluiten met een overschot van 26,7 miljoen euro heeft volgens oppositiepartij Open Vld alles te maken met het feit dat voor het zoveelste jaar op rij voor tientallen miljoenen euro aan ingeschreven investeringsbudgetten niet werden uitgevoerd. "Het gaat vooral over het uitvoeren van herstellingen aan stoepen en kleine wegenissen", aldus fractieleider Rik Daems (Open Vld).

Leuvens schepen Carl Devlies (CD&V) schreef het goede resultaat gisteren toe "aan een voorzichtige aanpak op vlak van operationele uitgaven en een zorgvuldig gekozen investeringsbeleid". Volgens Daems heeft dit resultaat echter "weinig of niets te maken met goed financieel beheer maar alles met het gebrek aan capaciteit om de begroting uit te voeren".



"Het resultaat zou eerder krap zijn indien al de investeringen die in de begroting 2016 beloofd werden ook effectief zouden uitgevoerd geweest zijn. De Leuvense begroting is zo'n beetje als een vader die zijn zoon naar een fuif voert en hem een biljet van 50 euro geeft met de boodschap dat hij het niet mag opdoen. Alleen is bij dit spel van veel beloven en weinig geven de gewone Leuvenaar de dupe", aldus Daems.



In zijn analyse van de Leuvense jaarrekening wijst Daems voorts op het feit dat de personeelskosten van jaar tot jaar fors blijven stijgen en het in 2016 opgerichte Zorgbedrijf telkens nu al een pak meer kost dan het OCMW in het verleden. Er worden bovendien massaal veel subsidies uitgekeerd aan - volgens hem bevriende - verenigingen, nu al meer dan 10 procent van het budget. "Het zou veel beter zijn de burger zelf te laten beslissen over wat er zijn buurt dient gebeuren. Dan zouden alvast de stoepen en fietspaden sneller hersteld zijn". Daems herhaalt tot slot zijn pleidooi om met de bijkomende 6,7 miljoen euro, die Leuven uit het Gemeentefonds zal krijgen omwille van het overschrijden van de kaap van 100.000 inwoners, de personenbelasting te doen dalen van 7 naar 5,5 procent.