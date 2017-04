Afvalintercommunale geeft Limburgers 30 euro korting op kippenhok

Bewerkt door: jv

Afvalintercommunale Limburg.net heeft een nieuwe campagne gelanceerd om de Limburgers bewuster te laten omgaan met organisch afval. Limburgers en Diestenaren kunnen sparen voor een kip of korting krijgen op een duurzaam kippenhok. Zo hoopt Limburg.net meer gezinnen aan te zetten tot het houden van kippen.

Op jaarbasis gooien Limburgers gemiddeld 18 tot 26 kilogram voedsel weg per persoon. "Verstandig omgaan met organisch afval kan een besparing betekenen van maar liefst 30 procent op het restafval", aldus Ilse Luypaerts van Limburg.net. "Dat afval van dierlijke en plantaardige oorsprong belandt vaak onterecht in de huisvuilzak, terwijl er veel alternatieven zijn."



Limburg.net zet de komende maanden die verschillende alternatieven in de kijker. "Kippen zijn de ideale afvalverwerkers", aldus Luypaerts. "Een kip kan op jaarbasis zo'n 50 kilogram afval verwerken en geeft in ruil daarvoor eieren." Limburg.net organiseert al jarenlang de kippenactie, waarbij mensen via een elektronische portemonnee kunnen sparen voor een kip. In 2016 spaarden zo meer dan 400 gezinnen voor een eigen kip. Om een extra stimulans te geven, wordt de actie dit jaar uitgebreid. De intercommunale voorziet voor 650 gezinnen een korting van 30 euro bij de aankoop van een kippenhok.



"Het is wel belangrijk om een goed hok te kopen", aldus Luypaerts. "Daarom geldt de actie voor hokken die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het hok moet bijvoorbeeld gemaakt zijn uit milieuvriendelijk materiaal, het moet duurzaam en watervast zijn en voorzien zijn van zitstokken en een legnest."



Naast het houden van kippen, promoot de afvalintercommunale ook thuiscomposteren en koken met restjes. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.limburg.net/kippenactie.