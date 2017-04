Lijk aangetroffen in berm Brusselse ring

Door: redactie

15/04/17 - 12u14 Bron: VTM Nieuws

© photo_news.

Vorige maand ontdekte een werknemer van het Agentschap Wegen en Verkeer per toeval een lijk in de berm van de Brusselse Ring in Halle. Dat meldt VTM Nieuws vandaag.

Na lang onderzoek - omdat het lijk in verregaande staat van ontbinding was - is gebleken dat het om een man gaat die sinds eind 2014 vermist is.



Meer dan twee jaar was de vijftiger uit Linkebeek vermist. Hij werd het laatst op 4 november 2014 gezien, toen hij de woning van zijn vriendin in Alsemberg verliet. Zij gaf hem enkele weken later als vermist op, waarna hij wel van de aardbodem leek verdwenen.



Nu is het nog wachten op het eindverslag van de wetsdokter voor de definitieve doodsoorzaak. Hoelang de man in de berm van de Brusselse Ring lag, is nog onduidelijk.