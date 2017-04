Vier verdachte branden in één nacht in Antwerpen

Patrick Lefelon

15/04/17 - 09u42 Bron: eigen berichtgeving

In de Boomgaardstraat brandde een bakfiets tegen een gevel uit. © De Roeck.

brand Bij een woningbrand in de Van Maerlantstraat, vlakbij het Antwerpse Sint-Jansplein, zijn vannacht vier gewonden gevallen. Eén man is er erg aan toe. Het pand is verzegeld want er zijn aanwijzingen voor brandstichting in de inkomhal.

Om 23.08 uur kreeg de brandweer een melding voor een brand op de Plantin en Moretuslei. De brandweer trof in de inkomhal een brandende buggy aan. De politie onderzoekt de brand in de Van Maerlantsraet. © Patrick Lefelon.

Een volgende melding was er om 0.01 uur in de Van Maerlantsraet, in het stadscentrum. Daar werd een pand onbewoonbaar verklaard na een brand in de traphal. Vier personen werden afgevoerd, een van hen in kritieke toestand. © De Roeck.

De politie verzegelde het gebouw in afwachting van een onderzoek door een branddeskundige. © De Roeck.

Omstreeks 2.52 uur brandde in de Boomgaardstraat een bakfiets tegen een gevel uit. Ook een gevel van een buur raakte beschadigd.

Quasi op hetzelfde moment, in de vlakbij gelegen Sint-Lambertusstraat, brandde een matras tegen een gevel. De toegesnelde politie kon de matras wegtrekken. © De Roeck.