Treinverkeer onderbroken tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid na brand

Bewerkt door: jv

15/04/17 - 09u16 Bron: Belga

© Nick Dierickx.

Door een brand op een werktrein ter hoogte van het station Brussel-Centraal, is het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid in beide richtingen onderbroken sinds 05.15 uur. Dat meldt woordvoerder van spoorwegnetbeheerder Infrabel Frederic Petit. Het metrostation aan Brussel-Centraal is intussen alweer open.

"Tijdens werken aan het spoor is rookontwikkeling ontstaan op een werktrein ter hoogte van Brussel-Centraal. De brand was snel onder controle, maar omdat er rookontwikkeling was, is het station tot nader order niet toegankelijk", aldus Petit. #mivbM1en5 #CentraalStat gesloten

Geen halte in dit station.

Op politiebevel #mivb — STIB-MIVB (@STIBMIVB) Sat Apr 15 00:00:00 MEST 2017