Jonge twintigers in levensgevaar na crash tegen vrachtwagen

Koen Moreau

15/04/17 - 07u43 Bron: eigen berichtgeving

© Koen Moreau.

Geraardsbergen In de Geraardsbergse deelgemeente Schendelbeke zijn gisteravond omstreeks 22 uur twee jonge twintigers levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze inreden op een geparkeerde vrachtwagen.

Die vrachtwagen stond reglementair geparkeerd langs de Dagmoedstraat in de buurt van het containerpark toen de jongelui met een Volkswagen Golf met hoge snelheid in de richting van de verkeerslichten aan de Gentsesteenweg N42 reden.



De chauffeur ging nog vol in de remmen, maar kon niet vermijden dat zijn wagen achteraan tegen de vrachtwagen belandde. De klap was enorm en beide inzittenden moesten door de brandweer bevrijd worden. Onder begeleiding van twee MUG-teams werden ze naar twee verschillende ziekenhuizen gevoerd.



Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.