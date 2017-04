Treinverkeer onderbroken tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid na brand op werktrein

Bewerkt door: jv

15/04/17 - 06u28 Bron: Belga

Archiefbeeld Brussel-Centraal. © belga.

Door een brand op een werktrein ter hoogte van het station Brussel-Centraal, is het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid in beide richtingen onderbroken sinds 05.15 uur. Dat meldt woordvoerder van spoorwegnetbeheerder Infrabel Frederic Petit.

"Tijdens werken aan het spoor is rookontwikkeling ontstaan op een werktrein ter hoogte van Brussel-Centraal. De brand was snel onder controle, maar omdat er rookontwikkeling was, is het station tot nader order niet toegankelijk", aldus Petit.



De treinen worden omgeleid via het westelijk ringspoor (Brussel-Zuid, Simonis, Brussel-West, Jette) of worden beperkt tot Brussel-Noord of Brussel-Zuid, waar de reizigers kunnen overstappen op de metro, bus of tram.



Het is nog niet duidelijk hoe lang het treinverkeer onderbroken zal zijn. "De rook wordt momenteel weggezogen, we moeten wachten tot de brandweer de toelating geeft om het treinverkeer opnieuw op gang te trekken", zegt Petit iets na 06.00 uur.