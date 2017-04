Pascal Smet gooit Brusselse taxisector radicaal om: ook licentie voor Uber-chauffeurs

Door: redactie

15/04/17 - 04u59 Bron: Belga

Pascal Smet © photo news.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) vindt dat chauffeurs van de alternatieve taxidienst Uber net als "klassieke" taxichauffeurs een licentie moeten kunnen krijgen. Dat staat in zijn taxiplan, dat na twee jaar klaar lijkt te zijn, schrijft De Tijd vandaag.

Smet wil de opdeling tussen klassieke taxi's, limousines en Uber-auto's afschaffen en iedereen aan dezelfde regels onderwerpen.



De minister stapt daarbij af van het bestaande licentiesysteem voor taxivoertuigen, en wil de licenties voortaan aan de chauffeur verbinden. De ongeveer 3.000 taxi- en limousinechauffeurs die in Brussel rijden, zouden zo'n vergunning krijgen. Maar ook chauffeurs van Uber kunnen een taxilicentie bemachtigen als ze voldoen aan fiscale en sociale regels en slagen in een korte opleiding.



Tegelijk wil Smet het taxi-aanbod vergroten door het maximumaantal vergunde taxivoertuigen in Brussel op te krikken naar 1.800. Dat zijn er 500 meer dan vandaag, niet toevallig evenveel als het aantal Uber-chauffeurs dat in Brussel rondrijdt. Die chauffeurs zouden hun diensten dan, net als de klassieke taxichauffeurs, met een van de 1.800 vergunde voertuigen moeten aanbieden.



Ook de prijzenpolitiek in de taxisector wordt aangepast: de digitale taximeter wordt vervangen door een app die alle ritgegevens bijhoudt.