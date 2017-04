Homans: "Die Turkse waanzin subsidieer ik niet"

Jan Segers

15/04/17 - 06u22

© Jan Aelberts.

"Je moet half blind en doof zijn om niet te merken wat er gaande is bij de Vlaamse Turken. Via de moskee in Beringen zaait Erdogan verdeeldheid, tot steekpartijen toe. Voor mij is er dan ook geen discussie: de Vlaamse belastingbetaler moet die waanzin niet langer subsidiëren." Dat zegt Liesbeth Homans (N-VA) in een gesprek met onze krant.

Homans houdt voet bij stuk. Of de Fatih-moskee in Beringen dan maar beter ook meteen gesloten wordt, daarover spreekt ze zich niet uit. "Dat is niet mijn bevoegdheid. Het is niet omdat de justitieminister (Koen Geens, CD&V, red.) zich moeit met mijn bevoegdheid dat ik me ook ga moeien met de zijne." Wel kondigt de Vlaamse minister aan dat ze de overige twaalf Diyanet-moskeeën "op de rooster" gaat leggen. Of ze ook hun erkenning wil intrekken, laat ze in het midden. "Maar ik wil eerlijke antwoorden op onze vragen. Geen ontkenningen terwijl iedereen ziet wat er aan de gang is."



Homans vindt niet dat ze een speelbal is in de strijd op leven en dood tussen haar N-VA en de CD&V. "Integendeel. In de Vlaamse regering werken wij zelfs amicaal samen. Maar het klopt: het gekrakeel moet stoppen. We hebben allemaal boter op het hoofd. CD&V, Open Vld en N-VA."



"Om te weten dat er iets niet pluis is met Diyanet, heb je echt geen geheim rapport nodig. Dat zie je met het blote oog," zegt Homans. Lees het hele gesprek in onze Pluszone. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.