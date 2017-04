Obus ontploft onder tractor in Wijtschate

kv

15/04/17 - 02u23 Bron: VRT Nieuws

Een obus (archieffoto) © Foto De Roeck.

In het West-Vlaamse Wijtschate is vanmorgen een obus ontploft onder de tractor van een landbouwer die ermee op zijn akker aan het werk was. De granaat werd bovengerakeld door de ploeg en explodeerde.