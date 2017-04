Door: redactie

Babs zet heel de studio aan het dansen met haar versie van 'This Girl' van 'Kung vs Cookin on 3 Burners'. En ze heeft extra reden om te feesten, want ze doet auditie op haar verjaardag! Maar krijgt ze ook een ticket naar de volgende ronde cadeau?