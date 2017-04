Door: redactie

14/04/17 - 20u18 Bron: vtmnieuws.be

video

In het Duvel Depot in Puurs kan je momenteel Duvel drinken van de tap, en ook in het buitenland is de kans groot dat jouw biertje niet uit een flesje maar van het vat komt. Toch zijn er voorlopig geen plannen om de getapte Duvel aan te bieden in de Belgische cafés.