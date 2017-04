Door: redactie

In het bois de la Chartreuse in Luik is vanavond een lijk aangetroffen. Dat is uit goede bron vernomen. Het parket wil voorlopig nog niets meedelen over de precieze omstandigheden van de ontdekking. Er kan ook niet worden meegedeeld of het om een man of een vrouw gaat.