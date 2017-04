Door: redactie

14/04/17

Lokale politiezones kiezen nog altijd zelf vanaf welke snelheid ze flitsen. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS. De bevinding is opvallend, want in 2015 heeft Justitie nog een duidelijke richtlijn rondgestuurd waarin gezegd werd dat er overal dezelfde foutenmarges gehanteerd moeten worden.