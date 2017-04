Opnieuw overal stroom nadat panne duizenden gezinnen in West-Vlaanderen treft

Bart Boterman

14/04/17 - 19u15 Bron: eigen berichtgeving

Een van de hoogspanningskabels in Torhout brandde volledig door. © Jan Van Maele.

Een grote stroompanne in centraal West-Vlaanderen heeft duizenden gezinnen deze avond meer dan anderhalf uur zonder stroom gezet. Het euvel is ondertussen overal verholpen. Boosdoener was brand in een hoogspanningscabine.

Deze avond teisterde een stroompanne de West-Vlaamse gemeenten Torhout, Gistel, Ichtegem, Oudenburg, Koekelare en Jabbeke. "Om 18.45 uur is de stroomonderbreking begonnen", zegt Björn Verdoodt van nutsbeheerder Infrax. "Het probleem was een kapotte hoogspanningskabel in een hoogspanningscabine in de Aartrijkestraat in Torhout." Een van de kabels was er doorgebrand.



Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Op sommige plaatsen moest de politie het verkeer regelen omdat de verkeerslichten het niet meer deden.



Intussen hebben alle gemeenten opnieuw stroom. In een deel van Torhout was de panne om 19.30 uur al van de baan, aldus burgemeester Kristof Audenaert. Omstreeks 20.15 uur was het euvel ook in de andere gemeenten opgelost. Onder meer Gistel en Koekelare moesten nog wat langer wachten, daar werd een nieuwe stroomkabel opgestart.