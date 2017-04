Grote stroompanne in West-Vlaanderen: duizenden gezinnen zonder elektriciteit

Bart Boterman

Een grote stroompanne in het midden van West-Vlaanderen heeft duizenden gezinnen zonder stroom gezet. De getroffen gemeenten zijn Torhout, Gistel, Ichtegem, Oudenburg, Koekelare en Jabbeke. De boosdoener is een brand in een hoogspanningscabine. Nadat enkele gemeenten opnieuw elektriciteit hadden gekregen, viel de stroom plots opnieuw uit. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.

"Het probleem is een kapotte hoogspanningskabel in de Aartrijkestraat in Torhout", laat Björn Verdoodt van Infrax weten. We voeren op dit moment een herstelling uit en hopen dat het probleem zo snel mogelijk opgelost raakt. Een precies tijdstip kunnen we niet plakken op de herstelling van het net."



De precieze oorzaak is een brand in een hoogspanningscabine in de Aartrijkestraat in Torhout. Het is nog onduidelijk wanneer de gemeenten opnieuw stroom krijgen.