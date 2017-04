Bescherm de paaseieren: korrelhagel en smeltende sneeuw dit weekend

Jill Peeters

14/04/17 - 17u33

De voorbije nacht is een regenzone ons land binnengekomen, vanaf de kust. Al die regenwolken trekken langzaam van west naar oost over het land. In de loop van morgenvoormiddag wordt het al droog in de westelijke landshelft, nadien ook in het oosten. In de Ardennen blijft het nog een hele tijd regenachtig.

In de voormiddag breekt in het noordwesten de zon al door, maar elders zal dat veel moeilijker en trager gebeuren. De maxima liggen rond 11 graden. Er staat een matige, toch wat koud aanvoelende noordwestenwind. Vannacht wordt het droog en komen er soms brede opklaringen voor. De wind blijft matig waaien, en krimpt wat naar het westen. De minima liggen tussen 5 en 7 graden, ten zuiden van Samber en Maas daalt het kwik naar waarden tussen 1 graad en 4 graden.

