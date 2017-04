Bejaard koppel rijdt van brug en belandt ondersteboven in drie meter diepe berm

Bewerkt door: ADN, TVP

14/04/17 - 17u20 Bron: Belga, Eigen berichtgeving

© Tijs Van Puyenbroeck .

Moerbeke-Waas In Moerbeke-Waas, Oost-Vlaanderen, is een auto met twee inzittenden door de vangrails van een brug gereden. Het voertuig kwam drie meter lager op zijn dak terecht, in de gracht naast een lagergelegen carpoolparking. Dat bevestigt de lokale politiezone Puyenbroeck.

De bestuurder verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur, reed over de vangrail en kwam meters lager in een gracht terecht.



De hulpdiensten werden rond 16.11 uur verwittigd dat een voertuig van de brug over de E34 was gereden. De brandweer kon de geknelde inzittenden uit het voertuig bevrijden. Een mughelikopter werd ter plaatste gestuurd.



Volgens de lokale politiezone werden de twee inzittenden, een man van 83 en een vrouw van 71, naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Het bejaarde koppel, afkomstig uit Nederland, zou in levensgevaar verkeren.