Meer skiongevallen in paasvakantie door zachte temperaturen

Reisbijstandsorganisaties Touring en Europ Assistance hebben tijdens de paasvakantie meer skiongevallen genoteerd dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Sinds het begin van de paasvakantie vonden de meeste skiongevallen plaats op Franse bodem. Door de zachte temperaturen lag er minder sneeuw. De hoeveelheid die er wel lag, was vaak van mindere kwaliteit en dat veroorzaakte ongevallen.

Europ Assistance zag het aantal skiongevallen met zes procent stijgen ten opzichte van vorig jaar. Volgens de organisatie gebeurden de meeste skiongelukken in de Franse Alpen. In 12 procent van de gevallen volgde er een ziekenhuisopname, wat volgens Europ Assistance aantoont dat de blessures over het algemeen niet zo ernstig waren. Ook Touring zag een stijging van skiongevallen door de slechte sneeuwkwaliteit en het tekort aan sneeuw. Daardoor waren er meer skiërs op dezelfde pistes met meer ongevallen tot gevolg. Touring repatrieerde deze vakantie 98 mensen tegenover 89 vorig jaar.

VAB ziet een dalende trend in skiongelukken, omdat ze zes procent minder meldingen kregen. Volgens hen daalde dat cijfer doordat steeds meer mensen op reis gaan in een andere periode dan de paasvakantie. "Het is dan goedkoper reizen en het is minder druk op de skipiste", aldus VAB.