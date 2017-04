Meisje van 17 vermoedelijk doodgeslagen in Luik, haar vriendje wordt opgespoord

EB

In een appartement in Luik is een zeventienjarig meisje uit Luik afgelopen zondag roerloos teruggevonden. Meer dan waarschijnlijk is ze overleden door verschillende slagen op haar lichaam. Haar vriendje wordt opgespoord, meldt het parket van Luik, dat zo informatie van La Dernière Heure bevestigt.

Op 9 april belde iemand het noodnummer en meldde dat zijn vriendin zich in een onrustwekkende toestand bevond. Ze lag op een bed, in een appartement in Luik. De hulpdiensten troffen er inderdaad een roerloos meisje aan, die sporen van slagen op het hele lichaam vertoonde. De persoon die de hulpdiensten belde, was weggegaan nog voor de politie aankwam en is sindsdien niet meer gezien.



In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het slachtoffer hersendood was. Ook een lijkschouwing wees op talrijke slagen over het hele lichaam. Slagen die meer dan waarschijnlijk hebben geleid tot de dood, aldus het parket van Luik.



Justitie spoort het vriendje op. Het zou gaan om een Brusselse twintiger die het appartement in Luik sinds enkele weken betrok. Volgens La Dernière Heure is hij gekend voor verschillende feiten.