PREVIEW: Een proef in Peking Express loopt niet altijd volgens plan

Ook deze week gaan de duo's er opnieuw vol voor in Peking Express. En niet elke proef loopt altijd zoals gepland. Tijdens de eerste opdracht vergeet Siham in al haar enthousiasme even waar ze mee bezig is en valt ze ongegeneerd het huis van de concurrentie binnen. Dat zorgt voor de nodige verwarring. "Ja... Wat moet je daarmee aanvangen? Dat is toch gewoon niet de bedoeling", lacht August. En wanneer haar broer Hicham in volle concentratie dan ook nog eens de kleren van een Hmong-dame aantrekt, komt ze niet meer bij van het lachen: "Je ziet er echt belachelijk uit. Ik ga huilen van het lachen als ik je zo op televisie ga zien." In de derde aflevering van Peking Express, nu zondag 16 april, laten de vijf overgebleven duo's de drukte van de stad Hanoi achter zich en racen ze dwars door het Vietnamese hooggebergte. Tijdens deze etappe worden de duo's geconfronteerd met de oeroude tradities van de lokale Hmong-stam. De deelnemers houden voor de eerste keer halt in het bergdorpje Bac Ha waar hun visuele geheugen en hun kennis over de traditionele kledij van deze stam op de proef gesteld wordt. Voor het laatste deel van de route moeten de duo's naar de eindbestemming Ta Van liften, waar Sean en Rik hen opwachten. Wie als laatste de eindbestemming bereikt, maakt kans om af te vallen. Wie krijgt een groene of rode kaart uit de zwarte enveloppe?