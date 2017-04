Quick stopt met gebruik van kooieieren

MVDC

Restaurantgroep 'Burger Brands Belgium', die Quick en de aankomende keten 'Burger King België' in handen heeft, zal vanaf 1 september volgend jaar geen kooieieren meer gebruiken. Het bedrijf bant de eieren na acties van dierenrechtenorganisatie GAIA. Dat bevestigt Kevin Derycke, CEO van 'Burger Brands België'.

De hamburgerrestaurants van Quick zullen geen gebruik meer maken van eieren die door kippen worden gelegd die niet uit hun kooi mogen. "Quick heeft de strijd voor het respect voor dierenwelzijn altijd ondersteund en de gesprekken verliepen dan ook zeer constructief. Nu het bedrijf opnieuw in Belgische handen is, zijn we verheugd om makkelijker sterke engagementen te kunnen nemen, zoals het schrappen van kooieiren.", aldus Derycke. Quick bevestigt dat burgers niet duurder zullen worden door deze maatregel.



De nieuwe maatregel is een gevolg van de acties van GAIA. De dierenrechtenorganisatie stuurde duizenden mails naar de hamburgerketen en deelde gratis mayonaise uit die niet vervaardigd werd met kooieieren.