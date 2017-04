Trouwstoet verzamelt alleen al in Mechelen voor 2.420 euro aan boetes

Bewerkt door: ADN

video De trouwstoet van afgelopen zaterdag blijft niet zonder gevolg. De lokale politie van Mechelen-Willebroek alleen al stelde 28 verkeersinbreuken vast, goed voor een bedrag van 2.420 euro aan boetes. Dat is nog maar een begin. Ook de federale wegpolitie en politiezone Brussel-West zullen op hun grondgebied pv's opstellen. Zo is er een bestuurder van een sportwagen die viermaal geverbaliseerd wordt door verschillende politie-eenheden.

"Zaterdagnamiddag 8 april ontving lokale politie Mechelen-Willebroek meerdere oproepen voor ongeoorloofd en roekeloos rijgedrag, onder meer op de Mechelse ring", meldt Dirk Van de Sande, hoofdinspecteur bij de lokale politie Mechelen-Willebroek. "Een stoet voertuigen flaneerde op de Mechelse ring en de bestuurders lapten daarbij de wegcode meer dan eens flagrant aan hun laars", klinkt het. "De chauffeurs begingen talrijke verkeersinbreuken in combinatie met het in gevaar brengen van zichzelf en hun passagiers, alsook andere weggebruikers. De uitgevoerde interventies en de resem vaststellingen kregen allemaal een vervolg in een proces-verbaal. Door een veelvoud aan meldingen was het al snel duidelijk dat er talloze overtredingen werden begaan door de dolenthousiaste chauffeurs en passagiers. De vaststellingen van onze collega's bevestigden dit alleen maar."

"In dit dossier wensen we ook de goede samenwerking met andere lokale en federale politiediensten in de kijker te stellen", beklemtoont Van de Sande. "Dankzij informatie-uitwisseling zullen ook de federale wegpolitie Vlaams-Brabant (verkeerspost Reyers) en politiezone Brussel-West aan de hand van hun vaststellingen, op hun grondgebied, processen-verbaal opstellen." "Meerdere bestuurders zullen dus herhaaldelijk, op verschillende locaties, geverbaliseerd worden. Zo is er een bestuurder van een sportwagen die viermaal geverbaliseerd wordt door verschillende politie-eenheden."

Bart Somers: "Dit kunnen we niet tolereren"

"Los van tradities kunnen we zulk roekeloos verkeersgedrag niet gedogen", stelt Burgemeester van Mechelen, Bart Somers. "Verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is een belangrijk thema in ons beleid. Onverantwoord rijgedrag, met daarbij nog een portie overlast, kunnen we dan ook niet tolereren en pakken we krachtdadig aan. Getuige daarvan de interventies en opgestelde processen-verbaal door onze politie."



Korpschef lokale politie Mechelen-Willebroek, Yves Bogaerts: "Werken aan verkeersveiligheid - zowel door educatie, sensibiliseren, preventie als repressief - is één van onze kerntaken. Wanneer dat we dan geconfronteerd worden met zulk gevaarlijk rijgedrag kunnen we niet anders dan hard optreden. Ik hoop dat de boetes voor de betrokkenen een signaal mag zijn om hun rijstijl en houding in het verkeer aan te passen."