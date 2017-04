Asielzoeker steelt kluis van koppel dat hem opving

SPS

De Antwerpse strafrechter heeft drie Afghanen veroordeeld tot een jaar cel en 600 euro boete voor de diefstal van een kluis uit een appartement in Antwerpen. Dat één van hen door de bewoners werd opgevangen als asielzoeker, maakte het feit volgens de rechtbank des te wranger.

De bewoners hadden de diefstal van de kluis - met daarin 2.500 euro cash, vreemde valuta, drie dure horloges en hun paspoorten - op 23 oktober 2016 vastgesteld en waren naar de politie gestapt. De verdenking viel meteen op Lajbar A. (21), omdat hij een tijdje bij hen verbleven had en nog een sleutel had.



Lajbar A. was samen met Maiwand A. (20) eerder op de dag in een pandjeshuis gezien, waar ze spullen hadden binnen gebracht. Ze hadden ook geld omgewisseld. Op camerabeelden in de straat van het pandjeshuis was te zien hoe Lajbar A., Maiwand A. en Khanzeeb H. (20) een grote zware sporttas voort zeulden, waar wellicht de kluis in stak.



Khanzeeb H. verklaarde dat Lajbar A. zijn hulp had gevraagd met het dragen van wat spullen. Hij wist naar eigen zeggen niet wat er in de tas zat en had het ook niet gevraagd. Lajbar A. gaf toe dat hij eerder op de dag samen met Maiwand A. in het appartement van de slachtoffers was geweest. Maiwand A. zou er zogezegd de ramen wassen, maar hij vermoedde dat hij de kluis gestolen had, toen hij even sigaretten was gaan halen. Maiwand A. ontkende dat.



De rechtbank vond de schuld van alle drie de beklaagden bewezen. Khanzeeb H. was de enige die nog niet eerder met het gerecht in aanraking was gekomen. De beklaagden moeten 8.082 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers en nog eens 3.542 euro aan hun verzekeraar.