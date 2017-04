Achtkoppige cocaïnebende opgerold in Antwerpen

EB

14/04/17 - 17u16 Bron: Belga

De Antwerpse lokale politie heeft woensdag een bende van acht vermoedelijke cocaïnedealers opgerold na twee maanden van voorafgaand onderzoek. De speurders konden naar eigen zeggen de nodige bewijzen verzamelen met behulp van onder meer een telefoontap, waarna ze woensdag overgingen tot elf simultane huiszoekingen in het district Deurne, de wijk Kiel en buurgemeente Wommelgem. Eén verdachte blijft nog op te sporen.

Afgaande op de resultaten van de huiszoekingen stelt de politie nu dat de bende "een bloeiende zaak in cocaïnehandel runde" en erg professioneel werkte. Ze maakte gebruik van huurwagens bij het verdelen van de drugs op het Antwerpse grondgebied - vooral in Deurne - en in Borsbeek.



Bij de huiszoekingen werden drugs aangetroffen en acht verdachten opgepakt. Het gaat om jonge twintigers uit de omgeving. Ze werden intussen al voor de onderzoeksrechter geleid, die hen ook liet aanhouden.