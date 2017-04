Politie rolt bende op die trucks leeghaalde op parkings langsheen E19

EB

14/04/17 - 14u09 Bron: Belga

Illustratiefoto. © photo news.

Brussel De lokale politie van de zone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek) heeft een bende opgerold die verantwoordelijk zou zijn voor minstens tien ladingdiefstallen langs de E19 tussen Brussel en Frankrijk. Dat meldt het Brusselse parket. Acht verdachten konden ingerekend worden en werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De politie kon ook een deel van de buit recupereren.

De zaak is een uitloper van een groot drugdossier waarin eind maart 12 personen werden opgepakt en 220 kg hasj en 57.000 euro in beslag werden genomen. Uit het onderzoek bleek dat één van de verdachten in dat drugsdossier zich niet enkel met drugsverkoop inliet maar ook diefstallen pleegde. De man maakte meer bepaald deel uit van een bende die ladingen van vrachtwagens stal op de parkings van de tankstations gelegen langs de E19 tussen Brussel en Franse grens.



Woensdag viel de lokale politie Brussel-West binnen op 9 adressen en arresteerde acht verdachten. Die worden al gelinkt aan minstens 10 ladingdiefstallen en werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Eén van de bendeleden stond in voor de verkoop van de gestolen buit.



Bij de huiszoekingen kon de politie ook een groot aantal gestolen goederen terugvinden. Het gaat onder meer om smart tv's, hogedrukreinigers, parfums, en koelkasten.