14/04/17 - 13u30 Bron: vtmnieuws.be

De Luchtcomponent van het leger heeft sinds september permanent een Agusta-helikopter stand-by om drones of lichte vliegtuigjes te onderscheppen die een mogelijke bedreiging zijn voor de veiligheid, bijvoorbeeld door een aanslag met zo'n drone. De helikopter is een aanvulling op de F16's die worden ingezet om het luchtruim in de Benelux te beschermen.